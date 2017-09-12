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Дом латышского общества впервые в Лиепае организует выставку цветов георгин

Впервые в Лиепае с 14 по 16 сентября в фойе Лиепайского дома латышского общества состоится выставка георгин – в целом более 200 георгин разных сортов и цветов, которые выращены в Лиепае, Курземе и Видземе. Выставку цветов ДЛО организует в сотрудничестве с секцией селекционеров георгин Рижского общества садоводов и пчеловодов. Открытие выставки состоится 14 сентября в 14 часов. 

 Самые красивые георгины из своих коллекций привезут селекционер Хелга Анцане (Рига), разводчики георгин Майя и Эвалдс Брейкши из ’’Tubera’’ (Валмиера), а также разводчики георгин Имант Зиемелис и Инессе Бризга из Лиепайского края.

 На открытии выставки у посетителей будет возможность встретиться с коллекционером георгин Хелгой Анцане и Имантом Зиемелисом, которые расскажут интересные факты о выращивании георгин, а также дадут практичные советы.

Разводчик георгин Майя Брейкша рассказывает: ''В Северной Видземе в этом году у георгин были очень хорошие погодные условия, весной их заблаговременно можно было сажать. Этим цветам нравится умеренный климат, поэтому в этом году они очень хорошо зацвели и радуют любителей георгин. Из ста сортов, которые прибыли в Лиепаю, 30 – новые сорта''.

 Георгины очень красивые и яркие цветы. Самые маленькие цветы георгин могут быть лишь 3 сантиметра в диаметре, а самые большие достигают 40 сантиметров. У некоторых сортов на одном кусте вырастают до 200 цветков. Такая радуга цветов, разнообразие форм цветов и разная высота кустов не имеется ни у одной другой культуры цветов, поэтому георгины являются яркими и очень красивыми акцентами в любом саду. Первые цветы георгин можно ждать уже в начале июля, но больше всего они цветут в августе и до первых осенних заморозков.

 Выставку пополнят рисунки участников студии ‘’Mākslas Pasāža RADI’’ цветков георгин в различной технике, которые создавались под руководством художницы Илзе Элизабете Расы.

 Этой выставкой ДЛО закроет ежегодный цикл выставок цветов, поэтому приглашаем любого интересующегося насладиться этой выставкой в Доме латышского общества!

Выставка будет открыта:

14 сентября с 14.00 до 18.00;

15 сентября с 10.00 до 18.00;

16 сентября с 10.00 до 18.00.

Вход на выставку бесплатный

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