Концертный зал Lielais dzintars отметит юбилей концертом Берлинских филармоников

4 ноября этого года в 18:00 Лиепайский концертный зал приглашает своих преданных слушателей на празднование двухлетнего юбилея концертного зала, особым гостем которого станет октет Scharoun Ensemble ведущего мирового симфонического оркестра Berliner Philharmoniker.

«В этом году юбилейному концерту мы придали классическую форму, пригласив к участию в нем европейский камерный топ-состав – выдающихся музыкантов Берлинской филармонии, которые в совокупности являются октетом Scharoun Ensemble. За 30 лет ансамбль смог занять свое место среди наиболее выдающихся европейских исполнителей камерной музыки, и по-прежнему является примером вдохновения и самопроверки для многих музыкантов, в том числе и высочайшего класса. Scharoun Ensemble выделяется масштабом интерпретаций и репертуара – начиная с эпохи барокко и заканчивая современной музыкой. Это обещает нам, что во время концерта мы увидим и блестящий состав музыкантов, и программу, в которую вошли жемчужины исполинов европейской истории музыки», – так знакомит нас с юбилейным концертом художественный руководитель Lielais dzintars Байба Барткевича.

Октет сотрудничает с известными всему миру дирижерами Клаудио Аббадо и сэром Саймоном Рэттлом, ему посвятили свои новые шедевры такие выдающиеся творцы музыки, как Д. Лигети, Х. В. Хенце, П. Булез, Д. Куртаг и В. Рим. Специально для юбилея Лиепайского концертного зала композитор Платон Буравицкий создал посвященное октету произведение, премьеру которого можно будет услышать в ноябрьском концерте.

Для концертов Scharoun Ensemble характерны инновационные программы, и этот концерт не станет исключением: наряду с Бетховеном прозвучит новое произведение Платона Буравицкого «Injector. Впрыск. Sprausla», а в первой части мы услышим Моцарта и Видмана.

Лиепайский концертный зал был открыт 6 ноября 2015 года, и в цикле посвященных открытию мероприятий участвовали Лиепайский симфонический оркестр, Латвийский фестивальный оркестр, струнный квартет Берлинских филармоников, Марина Ребека, Эгилс Силиньш, пианисты из семьи Осокиных и другие выдающиеся музыканты. В 2016 году концертный зал посетили более 238 тысяч человек, и за два года здесь побывали артисты из более чем 50 стран мира.

Юбилейный концерт был организован при поддержке Государственного фонда культурного капитала и самоуправления города Лиепая. Билеты можно приобрести во всех кассах Biļešu paradīze. Скидки для школьников, студентов, преподавателей, пенсионеров, инвалидов I и II групп, а также для семей и групп.

https://www.youtube.com/watch?v=6IjUial85TI