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В Доме латышского общества можно осмотреть выставку лилий

С 12 по 15 июля с 10 до 18 часов в фойе Лиепайского дома латышского общества лиепайчан и гостей города будут радовать королевские лилии.

Уже пятый год выставку лилий организует Лиепайский дом латышского общества в сотрудничестве с обществом по выращиванию лилий "Lilium Balticum", коллекционеры, селекционеры которого – Гунтис Грантс, Давид Херцберг, Андрис Круминьш, Айвар Лакис, Марута Мирдза Аударе и Анита Лупкина привезли на выставку цветы разных сортов. В этом году будут выставляться как пахучие тромпетные лилии, непахучие и особо стойкие лилии азиатской группы, которые привнесут в ДЛО летние дуновения.  

 Во время выставки представитель общества "Lilium Balticum" – консультант Марута Мирдза Аударе расскажет об уходе за лилиями, даст советы по созданию коллекции, и расскажет о выборе сортов. Посетители смогут ознакомиться с новейшими каталогами, а также заказать луковицы лилий, чтобы позже их приобрести.

 Лилии являются многолетними растениями, подходящими для климатических условий в нашей стране. Более подробную информацию о лилиях можно узнать, посетив выставку в Лиепайском доме латышского общества. 

Приглашаем любого желающего на выставку, чтобы приятно провести время на выставке. Вход бесплатный.

 Открытие выставки в 11 часов 12 июля. 

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