32 очка Порзиньгиса помогли "Нью-Йорку" разгромить "Кливленд"

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"Нью-Йорк" в очередном матче регулярного чемпионата НБАразгромил на выезде "Кливленд" — 114:95. Латвийский форвард "Никс" Кристап Порзиньгис вновь блеснул результативностью и стал одним из лучших игроков встречи.

Порзиньгис оформил второй в этом сезоне "дабл-дабл", записав в свой актив 32 очка и 12 подборов. Самым результативным игроком в составе победителей стал Тим Хардуэй, на счету которого 34 очка. У хозяев площадки больше всех набрал Кевин Лав — 22 очка. Леброн Джеймс сделал "дабл-дабл" из 16 очков и 10 подборов.

"Кливленд" потерпел третье поражение подряд. "Нью-Йорк" выиграл второй матч кряду. "Никс" занимают 11-е место в Восточной конференции. Следующий матч команда Порзиньгиса проведет 31 октября — в гости к "Нью-Йорку" пожалует "Денвер".