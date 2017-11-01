Капитуляция и в городе солнца

Ключевые слова ббл | бетсейф/лиепая

БК "Бетсэйф/Лиепая" вчера на выезде во втором матче Балтийской баскетбольной лиги этого сезона со счетом 61:86 (15:22, 22:29, 12:19, 12:16) проиграл литовской команде "Шяуляй".

Стартовая пятерка БК "Бетсэйф/Лиепая": Лейманис, Крастиньш, Ласманис, Берзиньш, Бенджамин.

Состав лиепайчан в начале этой недели покинул еще один легионер Роман Грущенко. Он в субботу в Екабпилсе во втором тайме на площадку не вышел, поскольку остался в запасе вследствие невыполнения указаний тренеров. До этого в команде не было также обоих американцев Шона Хилла-младшего и Кеннета Браунса.

Лиепайчане вполне успешно провели начало первых двух четвертей. В первой четверти наши после бросков Лейманиса и Крастиньша даже обрели перевес в несколько очков, однако литовцы вернули небольшой перевес и сохранили его до первого малого перерыва. Хозяева оказывали давление на игру под корзиной лиепайчан, где после прощания с Грущенко сила гостей еще больше убавилась. В литовской команде 17 из 22 очков в первой четверти набрали два игроки Сабецкий и Бенюшис, а заслугой всей команды был активный прессинг фактически по всей площадке.

Лиепайчане старались играть энергично, эпизодически это и удавалось, однако молодая команда не могла справиться с натиском соперника. Были ошибочные передачи и поспешные броски, а также эпизодически весьма хаотичное нападение.

Больших возможностей для ротации у "львов" не было, и в первой четверти время игры фактически было распределено между шестью нашими, а Беркис и Ате на площадке пробыли недолго. Правда, в продолжение число ротационных игроков увеличилось, поскольку в первой четверти по два замечания получили Бенджамин и Лазданс.

Обнадеживающе наши начали вторую четверть, в которой вскоре удалось уменьшить разрыв в счете сначала до одного броска, а потом и до дефицита в 1 очко, когда Лазданс после быстрой контратаки добился 28:29. Тогда соперники задействовали дальнобойную артиллерию, которая молчала в течение первых 10 минут. Несколько трехочковых бросков подряд вывели хозяев вперед, но Крастиньшу с Лейманисом удалось уменьшить разрыв в счете до менее 10 очков, однако в конце тайма хозяева напомнили и о своем преимуществе в бросках со средней дистанции. В свою очередь, в борьбе за подборы литовцы доминировали более чем внушительно – 24:8!

В третьей четверти обе команды уменьшили свою мощь в нападении, а хозяева переступили порог 20 очков. Правда, лиепайчане регулярно сокращали разрыв в счете и улучшили игру в борьбе за подборы. Последнюю четверть матча наши начали с рывка 5:0 и возможностей продолжить это, но в продолжение четверти хозяева не допустили превосходства латвийского клуба хотя бы в одной четверти.

Следующий матч ББЛ команда "Бетсэйф/Лиепая" проведет 8 ноября на выезде с клубом "Витаутас", а ближайший матч в рамках ЛБЛ ожидает наших 11 ноября в Валке.

Комментарий

Главный тренер БК "Бетсэйф/Лиепая" Агрис Галвановский:

– Сегодня, по сравнению с игрой в Екабпилсе, была борьба, но в конце мы немного сникли. Наши замены все-таки не столь качественные, но характер мы показали. Я рад за команду, что она понимает, чего мы от нее хотим и что нужно бороться в любой ситуации. Слишком короткой была скамья запасных. Соперники были более рослыми и с более длинной скамьей запасных. Наша первая пятерка еще держится и может играть очко в очко, но когда начинаются замены, тогда появляются трудности. Нет опыта и качества, мы проигрываем в случаях перевеса или равной игры.

Очки набрали ("Бетсэйф/Лиепая"): Лейманис – 22 очка, 5 результативных передач, Крастиньш – 16 очков, 4 перехваченных мяча, Ласманис – 9 очков, 5 подборов, Бенджамин – 6 очков, Берзиньш – 4 очка, 7 подборов, Лазданс – 2 очка, Беркис – 2 очка.