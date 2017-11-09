Лиепайчан сняли с дистанции

Ключевые слова ббл | бетсейф/лиепая

В матче Балтийской баскетбольной лиги вчера баскетбольная команда "Бетсэйф/Лиепая" на выезде со счетом 60:87 (18:25, 14:15, 11:26, 17:21) проиграла пренайскому "Витаутасу". Это было шестое поражение лиепайчан в семи матчах ЛБЛ и ББЛ этого сезона.

Стартовая пятерка БК "Бетсэйф/Лиепая": Крастиньш, Лейманис, Ласманис, Берзиньш, Бенджамин.

На этой неделе лиепайчане пополнили состав двумя вновь прибывшими – 188-сантиметровым американским защитником Джошем Фрилоу и двухметровым латвийцем Карлисом Апситисом, который этот сезон начал именно в составе "Витаутаса", а в Латвии играл в составе команд: "Вентспилс аугстскола", "Туриба", "Баронс", "Валмиера" и "Огре". Во вчерашнем матче участвовал только Апситис, который с 13 очками был самым результативным игроком у лиепайчан.

Первые 2 очка в матче набрал Крастиньш, который вскоре добавил также 3-очковый бросок, и в начале встречи гости дважды вели с небольшим отрывом. Но ошибки в продолжении, в том числе неточные броски и неумение справиться с атаками хозяев, заставили наших оказаться в роли догоняющих с большими минусами. Баскетболисты "Витаутаса" в первой половине матча свой урожай очков хорошо пополняли штрафными бросками, многие зафиксированные нарушения наших игроков были очень сомнительными.

Во второй четверти гости упорядочили свою защиту, правда, не сразу. Сначала хозяева оторвались на 14 очков, но лиепайчане после небольшого прорыва сократили разрыв наполовину. В конце первой половины матча Беркис дальним 2-очковым броском сократил разрыв в счете до -8.

В самом начале второй половины матча после броска Крастиньша наши подтянулись до 34:40, но за обнадеживающим началом не последовало столь же успешного продолжения. Лиепайчане агрессивнее рвались под корзину противников, заставляя хозяев чаще нарушать правила. Баскетболисты "Витаутаса" отвечали хорошим движением мяча по периметру и лучшими успехами в 3-очковых бросках, чем в первые 20 минут.

Наибольшей утратой лиепайчан стали пятые замечания двух результативнейших игроков команды Крастиньша и Апситиса. Хозяева одной атакой реализовали 3 из 4 штрафных бросков, а также выполнили очередной 3-очковый и за короткое время увеличили перевес с 13 до 19 очков. Возможности ротации у наших сократились до 7 игроков, которые не могли справиться с атаками хозяев, "львам" приходилось выполнять много сложных бросков, точность которых была невысокой.

В субботу, 11 ноября, лиепайчане в матче ЛБЛ на выезде встретятся с командой "Валка/Валга".

Комментарий

Главный тренер БК "Бетсэйф/Лиепая" Агрис Галвановский:

– Мы боролись. На сей раз нам не позволяли [играть], убирали всех [с помощью замечаний]. Это была порнография со стороны кое-кого. В конце позволили биться. Разрешили [хозяевам] убежать, и тогда снова было нормально. Как только начинались проблемы, давали "фолы". Это уродует баскетбол. Понятно, что на фоне литовцев Латвийская лига не сильна, но это не то, что нужно в баскетболе. Парни боролись, их не в чем упрекнуть. У кого-то получалось лучше, у кого-то не так хорошо, но стоило нам подтянуться, как… Это было издевательством. Ничего не поделаешь, характер надо вырабатывать, нужно уметь адаптироваться и в таких ситуациях. Главное, чтобы была борьба, а не просто нас унижали. На тренировки Фрилоу повредил лодыжку, мы еще не рискнули выпускать его на площадку.