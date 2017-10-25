Слишком много ошибок

Ключевые слова ббл | бетсейф/лиепая

В первом матче нового сезона Балтийской баскетбольной лиги вчера на выезде "Бетсэйф/Лиепая" со счетом 64:82 (10:20, 20:20, 20:22 14:20) уступила "Юрмале". Самым результативным игроком у лиепайчан с 22 очками был Роман Грущенко.

Стартовая пятерка БК "Бетсэйф/Лиепая": Лейманис, Ласманис, Крастиньш, Берзиньш, Бенджамин.

Как в субботу на своей площадке с "Вентспилсом", так и вчера в Юрмале в начале матча нападение лиепайчан страдало, и хозяевам в основном благодаря усилиям их лидера Ероманова удалось выйти вперед – 5:0. Грущенко с Лейманисом, правда, сократили разрыв в счете до минимума. Тем не менее, успехи лиепайчан были волнообразны, из-за отсутствия стабильности "львам" несколько раз не удавалось удержать прорывы соперников. После двух штрафных бросков Ласманиса, а также удачного броска Бенджамина дефицит Бетсэйф/Лиепая" сократился до 7 очков, однако первую четверть завершил точный дальний бросок юрмалчанина Карлиса.

Во второй четверти гости за первые 74 секунды после 3-очкового броска Крастиньша и полудальнего броска Грущенко подтянулись до 15:20, но в следующие три минуты атака лиепайчан сникла, а в рядах "Юрмалы" зажигали Йонатс и Крестинин, которым дальними и штрафными бросками удалось добиться 31:15 в пользу хозяев. Лиепайчанам с большим усилием удалось вернуться в игру, и хотя до большого перерыва не удалось ликвадировать дефицит, все же они сумели сократить его наполовину. В этом была главная заслуга Грущенко, Бенджамина и Лейманиса, а последний мяч в корзину в этой четверти за 14 секунд до перерыва забросил Крастиньш, и тайм завершился с результатом 30:40.

В первые 20 минут у лиепайчан была достаточная точность бросков – 33 процента и в то же время внушительное число ошибок – 15. Однако гости довольно успешно боролись за подборы (19-22). В начале третьей четверти юрмалчане снова увеличили свой перевес до 47:32, к тому же на грани преждевременного окончания матча оказался Ласманис, четыре замечания которого Карлис превратил в три точных штрафных броска. Тут наши принялись за дальние броски, шесть очков подряд, в том числе данком, набрал Грущенко, и дефицит лиепайчан сократился до 5 очков (49:54). Пока Грущенко отдыхал, нападение "львов" снова застряло, в свою очередь, юрмалчане благодаря усилиям своей ведущей тройки – Йонатса, Карлиса и Ероманова – вернули ранее утраченное с двухзначным гандикапом.

В первой половине четвертой четверти борьба еще шла очко в очко, но в дальнейшем замечания и ошибки наших фактически разрушили надежды на спасение.

Лиепайчане вчера много и довольно точно атаковали с полудальней дистанции, но низкой была точность дальних бросков, а драматичной – разница в числе выполненных обеими командами штрафных бросков – 37-17 в пользу юрмалчан. Конечно, на победу трудно надеяться с 25 ошибками.

В субботу "Бетсэйф/Лиепая" на выезде встретится с командой "Екабпилс", а в следующую среду в матче ББЛ будет гостить в Шяуляе.

Комментарий

Главный тренер БК "Бетсэйф/Лиепая" Агрис Галвановский:

– Много ошибок. В результате 25 ошибок пропустили 30 очков. Было лучше, чем с "Вентспилсом", эпизодически наблюдалась борьба, но не в течение всей игры. Было много хороших эпизодов. Кое-что игроки поняли, однако хочется качества на протяжении 40 минут. Не хватает опыта и мастерства, чтобы довести эпизоды до конца. Снова нас подвел Бенджамин, заработавший пять замечаний за 17 минут. Брауна мы решили не оставлять. Очки он набирает, но все же больше нацелен на себя. Еще посмотрим пополнение.