Большой Кристап собирает малых

В среду вечером лидер сборной Латвии по баскетболу Кристап Порзиньгис в своем "Твиттере" написал: "Дети", желающие выполнять со мной броски и получить призы, встречаемся на площадке КП-6 в Приморском парке, в Лиепае, примерно через час".
Некоторые пользователи в этой социальной сети выразили сожаление по поводу того, что не смогут посетить "Флешмоб", поскольку живут в других городах, но наверняка сделали бы это, если бы узнали об этой флеш-акции заранее. У силового нападающего клуба "Никс" НБА не было основания жаловаться на отсутствие внимания, и сразу после его прибытия на площадку Приморского парка, Кристапа окружили юные болельщики, которые прибыли на площадку не только для того, чтобы бросать по корзине, но и воспользовались возможностью, чтобы сделать селфи с самым популярным спортсменом Латвии, а также, чтобы получить автограф Порзиньгиса.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям
комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять
комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Добавить комментарий