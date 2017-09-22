Большой Кристап собирает малых

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В среду вечером лидер сборной Латвии по баскетболу Кристап Порзиньгис в своем "Твиттере" написал: "Дети", желающие выполнять со мной броски и получить призы, встречаемся на площадке КП-6 в Приморском парке, в Лиепае, примерно через час".

Некоторые пользователи в этой социальной сети выразили сожаление по поводу того, что не смогут посетить "Флешмоб", поскольку живут в других городах, но наверняка сделали бы это, если бы узнали об этой флеш-акции заранее. У силового нападающего клуба "Никс" НБА не было основания жаловаться на отсутствие внимания, и сразу после его прибытия на площадку Приморского парка, Кристапа окружили юные болельщики, которые прибыли на площадку не только для того, чтобы бросать по корзине, но и воспользовались возможностью, чтобы сделать селфи с самым популярным спортсменом Латвии, а также, чтобы получить автограф Порзиньгиса.