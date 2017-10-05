Чемпионы преподнесли урок

Ключевые слова лбл | бетсейф/лиепая

В первом матче сезона 2017/2018 года Латвийской баскетбольной лиги команда "Бетсэйф/Лиепая" вчера в Саласпилсе со счетом 56:84 (13:19, 13:15, 17:31, 13:9) уверенно проиграли команде чемпионов Латвии "ВЭФ Рига". Самым результативным игроком лиепайчан с 15 очками был Том Лейманис, а Кайл Бенджамин отметился дабл-дабл – 12 очками и 11 подборами.

Стартовая пятерка "Бетсэйф/Лиепая": Хилл, Лейманис, Берзиньш, Бенджамин, Крастиньш.

Этим летом существенно измененная лиепайская мужская баскетбольная команда новый сезон начала со стартовой пятерки с двумя легионерами, в свое время в Лиепае уже игравшим Лейманисом, а также двумя нашими баскетболистами прошлого сезона.

Первые очки в пользу лиепайчан в этом сезоне набрал Шон Хилл-младший. Сначала счет рос медленно и на равных. Наших подвели пару ошибок, но игру удержали оба американца. "Вэфовцы" усилили давление на игру под корзиной, где у них был солидный перевес в росте. Лиепайская команда отвечала полудальними бросками и проходами, которые, хотя очков и не приносили, завершались нарушением правил со стороны соперников.

В начале второй четверти лиепайчане улучшили розыгрыш. Трехочковый бросок Крастиньша еще позволил смотреть на табло с надеждой (21:27), но в продолжение тайма "вэфовцы" разгромили защиту лиепайчан и трехочковыми бросками, и успешными бросками из-под корзины. В третьей четверти игра уже была очень открытой, и для лиепайчан этот отрезок игры в нападении был самым успешным, правда, то же самое можно сказать о соперниках, опытный игрок которых Яниченок показал высший уровень мастерства. Лиепайчане перед началом сезона не скрывали, что главной задачей команды будет воспитание молодых игроков. В исполнении этой задачи матчи с соперником такого уровня очень важны, и гости горький урок попытались использовать с лихвой, предоставляя большое время всем 10 игрокам. С небольшим удовлетворением можно отметить, что последнюю четверть "Бетсэйф/Лиепая" даже выиграла с перевес в 4 очка.

В субботу, 7 октября в 16 часов, лиепайчане на своей площадке встретятся с командой "Валмиера/ОРДО".

Комментарий

Главный тренер БК "Бетсэйф/Лиепая" Агрис Галвановский:

– Опыт и мастерство сказываются, а у нас нет опытных игроков, которые все 40 минут могут играть на уровне. В последнем проверочном матче травму получил Роман Грущенко, и под корзинами у соперников был весьма большой перевес. Об этом свидетельствуют большое число подборов и штрафных бросков. Мы не умеем продемонстрировать агрессивность. Хороший урок для новичков.