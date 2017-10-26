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Десятой победы не последовало

Ключевые слова женский баскетбол

Фото: Фото Гирта Гертсона.

В матче Латвийско-эстонской женской баскетбольной лиги команда "Лиепаяс папирс" на выезде в дополнительное время со счетом 57:63 (10:20, 7:12, 19:5, 16:15, 5:11) приграла "РСУ". В составе лиепайчанок с 11 очками самой результативной была Иева Витола. 

Стартовая пятерка "Лиепаяс папирс": Рубене, Пуриня, Вейнберга, Якобсоне, Витола. 

В матче с лиепайчанками "РСУ" сумела прервать свою серию из девяти неудачных матчей. Начало игры у наших не задалось, они оказались в роли отстающих со счетом 8:20. И в дальнейшем в ходе игры "студентки" были лучше, они увеличили свое преимущество до 16 очков. В свою очередь, в конце третьей четверти инициативу переняли лиепайчанки и после броска Иевы Витолы наши вышли вперед – 38:37. До истечения основного времени борьба шла на равных, и победителя пришлось выяснять в дополнительное время. Тогда "РСУ" прорывом со счетом 8:0 обеспечила себе победу во всем матче.

Баскетболистки "Лиепаяс папирс" в этом матче выполнили два точных из 21 дальнего броска, а соперницы почти в два раза больше – 27 раз они выходили на линию штрафных бросков. Главной движущей силой у рижанок была стартовая пятерка, так как у "студенток" резервистки не набрали ни одного очка. А лиепайская скамейка ответила 21 очком. В команде "РСУ" самими результативными были ранее игравшая в Лиепае Кристине Силарая и Зане Якобсоне-Пелсе, которые набрали соответственно 19 и 18 очков.

31 октября "Лиепаяс папирс" на своей площадке встретится с командой "ЛУ". 

Комментарий

Главный тренер БК "Лиепаяс папирс" Арманд Мисус:
– Болезненное поражение. "РСУ" все же не "ТТТ Рига". Первые восемь бросков были мимо, у девушек возникла неуверенность. Во второй половине матча постарались спасти игру, и довольно быстро удалось вернуться в ее. В конце иногда уходили в оборону. В некоторых эпизодах нужны были более холодный ум и ясная голова. Соперницы показали более жесткий характер. 

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Латвийская женская баскетбольная лига

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