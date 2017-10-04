Лига начнется с дуэли финалистов

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В шестом сезоне Латвийско-эстонской женской баскетбольной лиги будут участвовать 13 команд: 10 из Латвии и 3 из Эстонии. Лиепая в этом сезоне будет представлена двумя командами – "Лиепаяс папирс/ЛССС" и "Лиепаяс спорта спелю скола".

Матч открытия сезона намечен на 7 октября, когда встретятся команды "ТТТ Рига" и "Лиепаяс папирс". После пятилетней паузы в высшее общество баскетбола вернулась команда "Даугавпилс университате", которая, так же как "Салдус", "ЛССС" и сборная Латвии U-17 в Латвийско-эстонской лиге будут участвовать впервые.

Представительство Эстонии сократилось до трех команд.

В регулярном сезоне 13 команд будут распределены на две группы. В элитной группе будут "ТТТ Рига", "Лиепаяс папирс/ЛССС", "Tallinn University", "Салдус", "Лиепаяс спорта спелю скола", "ТТТ юниорес", "РСУ" и "Латвияс университате".

Во второй группе будут играть "Tartu Univerdity", "Аудентес", "Даугавпилс университате", "Салдус", "Лиепаяс спорта спелю скола", сборные Латвии U-16 и U-17.

В элитной группе все команды, кроме "ТТТ Рига", будут играть в шести кругах (28 матчей). Чемпионки Латвии проведут четыре круга (20 матчей). Во второй группе всем командам предстоят четыре круга (24 матча).

Во второй половине декабря состоится розыгрыша Латвийско-эстонского кубка. В двухдневном турнире розыгрыша Кубка вызова примут участие команда и первой, и второй группы. В розыгрыше суперкубка будут участвовать два сильнейших в данный момент клуба.

Четыре сильнейшие команды лиги в завершение сезона встретятся в "финале четверых", в который смогут выйти также сильнейшие команды второй группы, в серии двух матчей встречаясь с представительницами элитной группы. В матчах на выбывание Латвийской женской баскетбольной лиги примут участие шесть команд. Два сильнейших клуба автоматически выйдут в полуфиналы, в свою очередь, остальные четыре команды сначала разыграют четвертьфиналы.