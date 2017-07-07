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Баскетбольный клуб "Лиепаяс лаувас" продолжает комплектование состава к новому сезону. Арнис Ате после четырехгодичного перерыва вернулся в состав лиепайской команды.

В рядах лиепайчан в новом сезоне будет играть 23-летний защитник ростом 182 сантиметра Арнис Ате, который последние четыре сезона провел в рядах "БА Туриба". В студенческой команде в турнире второго дивизиона ЛБЛ Арнис в среднем завоевал 1,8 очка, сделал 4 подбора и 3 результативные подачи. Перед началом учебы Арнис Ате представлял вторую команду "Лиепаяс лаувас" во втором дивизионе ЛБЛ. Старший брат Арниса – Артис этим летом из "Вентспилса" перешел в "ВЭФ".

В межсезонье лиепайская команда активно занималась комплектованием своего состава. Уже ранее договоры со "львами" продлили Артур Аусейс, Роберт Крастиньш, Карлис Ласманис и Рихард Берзиньш. Еще ряды лиепайчан пополнили молодые латышские игроки Валдис Сеньканс и Гирт Лазданс, а также русский силовой нападающий Роман Грущенко, а из "в Вентспилса" присоединился Том Лейманис.