Порзиньгис набрал 15 очков в первом проверочном матче перед чемпионатом НБА

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Форвард сборной Латвии Кристап Порзиньгис набрал 15 очков в первом проверочном матче за "Нью-Йорк Никс" перед началом регулярного чемпионата НБА. Правда, это не спасло "Никс" от поражения в домашнем матче с "Бруклин Нетс" — 107:115 (33:30, 24:29, 21:34, 29:22). Порзиньгис провел на площадке 22 минуты. За это время латвийский форвард забросил шесть из 13 двухочковых и все три штрафных. Единственный трехочковый бросок в его исполнении оказался неточным.

Кроме того, Порзиньгис сделал пять подборов, результативную передачу, перехват и два блок-шота. На его счету также три персональных замечания.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Бруклина" Д’Анджело Расселл. На его счету 19 очков. У "Никс" по 17 очков набрали новички команды Тим Хардуэй и Энес Кантер. Последний перешел из "Оклахомы" в обмен на Кармело Энтони.

Порзиньгис в ходе своего второго сезона в НБА набирал 18,1 очка и делал 7,2 подбора в среднем за игру. Новый сезон в НБА начнется 17 октября. Следующий контрольный матч "Никс" проведет в субботу на выезде против "Вашингтона".