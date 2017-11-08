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Латвийский форвард "Нью-Йорк Никс" Кристап Порзиньгис набрал 28 очков в матче регулярного чемпионата НБА с "Шарлотт Хорнетс" и побил рекорд знаменитого Бернарда Кинга. "Нью-Йорк" одержал шестую победу в последних семи матчах.

Кристап Порзиньгис стал самым результативным игроком в составе "Никс" с 28 очками.

Латвийский форвард реализовал 6 из 7 двухочковых, 4 из 8 трехочковых и все 4 штрафных броска. Также на счету Порзиньгиса 5 подборов, 3 блок-шота и результативная передача.

Результативная игра помогла Порзиньгису довести общее количество очков за сезон до 300 и стать самым результативным игроком в истории "Нью-Йорка" в первых 10 матчах сезона. Ранее этот рекорд принадлежал Бернарду Кингу, который за 10 игр набрал 298 очков. Третье место по этому показателю занимает Патрик Юинг — 285 очков.

"Нью-Йорк" с шестью победами в десяти матчах занимает пятое место в Восточной конференции.