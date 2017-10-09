Порзиньгис получил травму в проверочном матче за "Нью-Йорк"

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Латвийская звезда баскетбола Кристап Порзиньгис получил повреждение в проверочном матче "Нью-Йорк Никс" перед началом регулярного чемпионата НБА. "Нью-Йорк" неудачно съездил в гости к "Бруклину". Хозяева площадки одержали уверенную победу — 117:83.

Порзиньгис провел на площадке 15 минут, за которые набрал шесть очков. Форвард забросил два из шести двухочковых и реализовал оба штрафных броска. Единственный трехочковый в его исполнении оказался неточным. Также на счету латвийского игрока пять подборов, три блок-шота, потеря и три персональных замечания.

В первой половине матча Порзиньгис почувствовал боль в бедре и на второй тайм не вышел. В понедельник форвард пройдет медобследование, которое выявит степень тяжести повреждения.