Порзиньгис признан лучшим игроком недели в НБА

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Латвийский форвард "Нью-Йорк Никс" Кристап Порзиньгис и защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден признаны лучшими игроками третьей игровой недели НБА.

"Нью-Йорк" в пяти матчах Восточной конференции одержал четыре победы, а Порзиньгис набирал 33,5 очка, делал 6,8 подбора и ставил 3,3 блока в среднем за игру. В матче с "Индианой" он побил личный рекорд результативности, набрав 40 очков.

"Хьюстон" на минувшей неделе выиграл три из пяти матчей в Западной конференции. Харден набирал 36,3 очка и делал 10 передач в среднем за игру.