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"Нью-Йорк" проиграл третий матч на старте регулярного чемпионата НБА. В очередной встрече "Никс" на выезде уступили "Бостону" — 89:110. Кристап Порзиньгис провел худший матч в сезоне.

Латвийский форвард провел на площадке 31 минуту и набрал всего 12 очков. Шесть из них — с линии штрафных. С игры Порзиньгисзабросил лишь три мяча. Десять из 12 очков он набрал во второй половине матча, когда гости уже сильно отставали в счете.

Кроме того, Порзиньгис сделал пять подборов, допустил две ошибки и заработал худший среди всех участников матча коэффициент полезности — "минус 14".