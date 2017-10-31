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За 34 минуты игрового времени Порзиньгис реализовал 14 из 26 бросков с игры, включая 4 из 7 трехочковых, а также сделал 7 подборов, 2 результативные передачи и 3 блок-шота. Порзиньгис стал первым игроком "Никс", кто записывал на свой счет свыше 30 очков в пяти из шести первых встреч сезона.

Главным героем матча стал латвийский форвард "Никс" Кристап Порзиньгис , набравший 38 очков и установивший личный рекорд результативности в профессиональной карьере.

Результативность латвийского форварда Кристапа Порзиньгиса помогла "Нью-Йорку" одержать третью подряд победу в регулярном чемпионате НБА . "Нью-Йорк" у себя дома обыграл "Денвер" — 116:110.

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