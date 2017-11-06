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У Порзиньгиса новый рекорд

Ключевые слова порзиньгис кристап | баскетбол | нба

Блестящая игра Кристапа Порзиньгиса помогла "Нью-Йорку" одержать пятую победу в последних шести матчах регулярного чемпионата НБА. Латвийский форвард набрал 40 очков и установил новый личный рекорд результативности. "Нью-Йорк" на своей площадке обыграл "Индиану" со счетом 108:101. 

Кристап Порзиньгис обновил личный рекорд результативности, набрав 40 очков за 37 минут игрового времени. Латвийский форвард реализовал 13 из 20 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и 8 из 9 штрафных бросков. Также на счету Порзиньгиса 8 подборов, 6 блок-шотов и результативная передача.

Стоит отметить, что Порзингис стал третьим самым молодым игроком "Нью-Йорка", которому удалось достичь планки в 40 очков за матч. Для 22-летнего форварда это рекордный показатель за его карьеру в лиге. Предыдущий рекорд был установлен на прошлой неделе в матче с "Финиксом": тогда латвийский баскетболист набрал 38 очков.

"Выиграли за счет обороны. В нападении сыграли умно, но ничего выдающегося не показали, поэтому залогом успеха стала надежная игра в защите. Команда сыграла с большой самоотдачей, — сказал Порзиньгис после матча. — Я люблю Нью-Йорк и вижу себя игроком "Никс" еще долгое время". Ранее латвийский баскетболист выражал желание остаться в Нью-Йорке до конца карьеры.

С пятью победами в девяти матчах "Нью-Йорк" занимает седьмое место в Восточной конференции. Следующий матч "Никс" проведут 8 ноября дома против соседа по турнирной таблице "Шарлотт". "Хонетс" располагаются на восьмой строчке с пятью победами в десяти встречах.

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