В ЛОЦ будет царить женский баскетбол

Ключевые слова ЛОЦ | баскетбол | лиепаяс папирс

В конце недели в Лиепайском олимпийском центре состоится первый этап Восточноевропейской женской баскетбольной лиги, в котором измененная и усиленная в этом сезоне баскетбольная команда нашего города "Лиепаяс папирс" встретится с командами Словакии, Ливана и Литвы.

Это будет второй сезон для лиепайчанок в этом турнире, чтобы постараться сыграть более успешно, чем в первом заходе, когда нашим не удалось выйти в матчи на выбывание. Летом у команды сменилось не только название, но и состав. Были привлечены латвийские баскетболистки хорошего уровня Иева Вейнберга, Линда Рубене, Лаура Пуриня и Синдия Кудуле, а также уже игравшая в Лиепае белоруска Марина Иващенко. В команде осталась также игравшая этим летом в сборной Латвии на чемпионате Европы Илзе Якобсоне.

Когда у главного тренера команды "Лиепаяс папирс" Арманда Мисуса спросили о соотношении сил в группе лиепайчанок, он указал, что сильная команда словаков "Good Angels" хорошо укомплектована на всех позициях и играет в быстрый баскетбол. В составе темной лошадки турнира, ливанской команды "Al Riyadi" есть много игроков из Северной Америки. Намечается, что в исполнении этой команды мы увидим характерный для Азии быстрый баскетбол. Состав литовской команды "Кибиркштис" омоложен, но нужно также считаться с качеством литовской баскетбольной школы.

Директор баскетбольного клуба "Лиепаяс лаувас" А.Кошелев, говоря о лиепайском женском баскетболе, поблагодарил за поддержку и болельщиков команды, и думцев, и Яниса Вилнитиса, который является руководителем генерального спонсора команды АО "Лиепаяс папирс", а также председателя комитета образования, культуры и спорта Атиса Дексниса, а самую большую благодарность выразил тренерам женских и девичьих команд Арманду Мисусу и Каспару Маениексу за то, что Лиепая каждую молодежную команду пополнила лиепайчанками.

Президент лиги Иго Зандерс поблагодарил свой родной город Лиепаю за поддержку в организации этого этапа. Он указал, что в лиге с каждым годом участвует все больше команд из большего числа стран. к числу фаворитов лиги можно добавить также упомянутых "хороших ангелов" словаков, но есть и другие амбициозные команды. Эксперт по женскому баскетболу Латвии Марис Новик вчера корреспонденту "Курземес вардс" сказал, что по его подсчетам в лиге участвует примерно 10 баскетболисток Всемирной национальной баскетбольной ассоциации, в том числе несколько чемпионок женской Национальной баскетбольной лиги, например, Деверо Питерс ("Good Angels"), которая стала чемпионкой ВНБА в 2013 и в 2015 годах. В целом в первом лиепайском этапе в конце этой недели примут участие команды восьми стран из Швеции, Нидерландов, Белоруссии, Турции, Ливана, Литвы, Латвии и Словакии. Основной турнир Восточноевропейской женской баскетбольной лиги будет проходить в трех этапах, а в этом сезоне в Лиепаю лига вернется также в январе будущего года.