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Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова потеряла одну позицию и теперь располагается на 19-й строчке. Лиепайчанку обошла француженка Каролин Гарсия, которая поднялась с 20-го на 15-е место после завоеванного титула в Ухани.

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко установила новый личный рекорд - на этой неделе рижанка занимает высшее в карьере восьмое место в рейтинге WTA. Лидирует испанская теннисистка Гарбинья Мугуруса.

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