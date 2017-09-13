Гран-при взял Прейс

Ключевые слова виндсерфинг | прейс янис

В прибрежных водах Лиепаи и акватории порта проходили соревнования по виндсерфингу "Лиепая Гран-при – 2017". В общем зачете двухдневных соревнований уверенно победил Янис Прейс.

В первый день соревнований 15 спортсменов соревновались на слаломной дистанции. В ход соревнований свои коррективы внес лиепайский ветер, и во второй половине дня состязания пришлось перенести с моря в акваторию порта. Для участников было предусмотрено пять заездов, из которых два самых слабых старта в общий зачет не вошли. Победив во всех пяти заездах и получив 3 очка, убедительным лидером первого дня стал лиепайчан Янис Прейс, который представляет клуб "Ридзене – Риетумкрастс". На слаломной дистанции 2-е место с 6 очками занял Александр Леонтьев из "Surfline", а 3-е место с 9 очками – Эрик Воронин.

Во второй день соревнований спортсмены мерились силами на дистанции курса, и в этот раз тоже непревзойденным остался Янис Прейс, добившийся триумфа и в общем зачете. По сумме результатов обоих дней 2-е место занял Александр Леонтьев, а 3-е место – Ансис Дале из "Extreme sports". Молодые участники в классе "Техно-293" тоже должны были пройти дистанции слалома и курса. В возрастной группе U-17 победителем стала Анния Пунте, в группе U-15 непревзойденным остался Эдий Бушманис. Оба спортсмена представляют клуб "Ридзене".