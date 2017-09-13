Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 13. сентября

+16°C
Ветер: DR 10.4 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Iza, Izabella

Гран-при взял Прейс

Ключевые слова виндсерфинг | прейс янис

Фото: Эгон Зивертс

В прибрежных водах Лиепаи и акватории порта проходили соревнования по виндсерфингу "Лиепая Гран-при – 2017". В общем зачете двухдневных соревнований уверенно победил Янис Прейс.

В первый день соревнований 15 спортсменов соревновались на слаломной дистанции. В ход соревнований свои коррективы внес лиепайский ветер, и во второй половине дня состязания пришлось перенести с моря в акваторию порта. Для участников было предусмотрено пять заездов, из которых два самых слабых старта в общий зачет не вошли. Победив во всех пяти заездах и получив 3 очка, убедительным лидером первого дня стал лиепайчан Янис Прейс, который представляет клуб "Ридзене – Риетумкрастс". На слаломной дистанции 2-е место с 6 очками занял Александр Леонтьев из "Surfline", а 3-е место с 9 очками – Эрик Воронин.

Во второй день соревнований спортсмены мерились силами на дистанции курса, и в этот раз тоже непревзойденным остался Янис Прейс, добившийся триумфа и в общем зачете. По сумме результатов обоих дней 2-е место занял Александр Леонтьев, а 3-е место – Ансис Дале из "Extreme sports". Молодые участники в классе "Техно-293" тоже должны были пройти дистанции слалома и курса. В возрастной группе U-17 победителем стала Анния Пунте, в группе U-15 непревзойденным остался Эдий Бушманис. Оба спортсмена представляют клуб "Ридзене".

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Другие

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!