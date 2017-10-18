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"Кубок Кремля" закончился для Севастовой после поражения в первом круге

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Фото: imago/Beautiful Sports/Scanpix

Скоротечным получился "Кубок Кремля" для лиепайчанки Анастасии Севастовой. Вторая ракетка Латвии уже на старте московского теннисного турнира проиграла в двух сетах румынке Ирине-Камелии Бегу — 4:6, 3:6.

В начале первого сета теннисистки уверенно держали подачу. В пятом гейме Бегу заработала брейк-пойнт, но Севастова его отыграла. Ключевым стал девятый гейм, в котором румынке все же удалось сделать брейк. Бегу повела со счетом 5:4, после чего выиграла еще один гейм на своей подаче, а вместе с ним и сет.

Во втором гейме второго сета брейк-пойнт заработала уже Севастова, но воспользоваться шансом лиепайчанке не удалось. Более того, латвийская теннисистка тут же проиграла свою подачу, а затем не реализовала еще пять брейк-пойнтов. В девятом гейме румынка сделала второй брейк по ходу партии и выиграла матч.

Поединок второго круга продолжался 1 час 27 минут. За это время 27-летняя Севастова сделала один брейк, один эйс и две двойные ошибки. На счету ее ровесницы из Румынии четыре брейка, два эйса и шесть двойных. Несмотря на поражение, латвийская теннисистка сохранила преимущество по личным встречам — 3:2.

Севастова была посеяна в Москве под четвертым номером и первый круг пропускала. На этой неделе лиепайчанка занимает 21-е место в мировом рейтинге, Бегу — 56-я. В четвертьфинале румынка сыграет с белорусской теннисисткой Верой Лапко. 

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