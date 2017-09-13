Обладатель титула будет определен на последнем этапе

Ключевые слова ионас паул | мотоспорт | мотокросс

В предпоследнем этапе чемпионата мира по мотокроссу в классе МХ2 – в розыгрыше Гран-при Нидерландов Паул Ионас занял 2-е место, что перед последними соревнованиями лидеру чемпионата дало перевес в 41 очко над находящимся на 2-м месте в общем зачете швейцарцем Джереми Сивером.

Во время предыдущих заездов лидер в классе МХ2 Паул Ионас не одерживал победу в трех этапах подряд, однако стабильные результаты позволяют ему сохранить уверенный перевес в общем зачете.

Соревнования в Нидерландах для калвенчанина не начались так хорошо, как планировалось, поскольку после падения в квалификационном заезде Паул занял только 19-е место. Зато в первом заезде все было в порядке – латвиец вместе с другим пилотом команды "КТМ" Хорхе Прадо Гарсией держались на первых двух позициях. На финише перевес Паула над Хорхе составил всего 0,9 секунды. Для Сивера этот заезд был неудачным, поскольку швейцарец находился за первой пятеркой лучших, однако он занял 5-е место, отстав на 18 секунд от Ионаса.

Во втором заезде все поменялось. Паул после неудачного старта находился за десяткой лучших, но к финишу пришел 7-м, в свою очередь, следующий сразу за лидером заезда Прадо Гарсией Джереми Сивер финишировал 2-м.

Вместе с тем интрига, кто станет чемпионом во втором сильнейшем классе, разрешится в конце этой недели во Франции.

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ЭТАП КЛАССА МХ2

1. Хорхи Прадо Гарсия Испания "КТМ"

2. Паул Ионас Латвия КТМ 39

3. Джереми Сивер Швейцария "Сузуки"

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КЛАССА МХ2

1. Паул Ионас Латвия КТМ 735

2. Джереми Сивер Швейцария "Сузуки" 694

3. Томас Кьер Олсен Дания "Хускварна" 556