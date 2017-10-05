Первый полуфинал

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Приекульский метатель дротиков Мадар Разма в Дублине достиг своего первого полуфинала турниров профессиональной корпорации метания дротиков PDC. В решающей борьбе за выход в финал ведущий метатель дротиков Латвии с результатом 3-6 уступил представляющему Англию Стивену Бантингу.

В первый день соревнований состоялся 19-й этап PDC, в которой Разма со счетом 4:6 уступил австрийцу Майку Лангендорфу, и выбыл уже в первом туре. Но днем позже в 20-м этапе приекульчанин преодолел пять туров соревнований, а в полуфинале признал превосходство чемпиона мира Стивена Бунтинга, представителя британской организации метания дротиков. До полуфинала Мадар трижды соревновался с представителями Англии, а один раз заставил капитулировать спортсменов из Бельгии и Уэльса. Гервина Прайса (Уэльс), который в рейтинге PDC занимает 19-е место, Мадар в четвертьфинале обыграл в упорной борьбе с результатом 6-5.

Достигнутый в Дублине полуфинал позволил Мадару Разме в рейтинге PDC подняться на 132-е место. Последние этапы чемпионата состоятся 10 и 11 октября в Барнсли (Англия), а 13 октября приекульчанину предстоит дебют в этапе Европейского турне "HappyBet" в Геттингене (Германия).