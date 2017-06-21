Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 21. июня

+16°C
Ветер: ZR 5.2 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Egita, Emīls, Monvīds

Первый триумф в туре МСВ

Ключевые слова флаксис андж | велоспорт

Представитель команды США "Holowesko Citadel Racing Team", дуналкчанин Анж Флаксис победил в общем зачете проходившей в Канаде велогонки "Tour de Beauce". У латвийца это первая победа в каких-то многодневных соревнованиях в категории МСВ (Международного союза велоспорта).

"Это приятно в тройне после того, как меня в феврале сбила машина, и я два месяца лечился", – в социальных сетях написал А.Флаксис, который благодарит свою команду и ее участников за помощь на трассе и вне ее.

"Tour de Beauce" это многодневная велогонка категории 2.2 МСВ, в которой Анж принял участие третий раз, – сообщает Латвийская федерация велоспорта. Два года назад Флаксис занял 40-е место, а в прошлом сезоне выбыл.

Перед последним пятым этапом в 122 км он в общем зачете находился на 8-м месте, от лидера Александра Кована отставая на 2 минуты и 13 секунд. За два круга до финиша лидером был Роб Брайтон, который в общем зачете за высокие места не боролся и у которого перевес над семью преследователями составлял более, чем минуту. В числе преследователей был и А.Флаксис, который на последнем круге стал виртуальным лидером общего зачета, а заезд завершил на 4-м месте, победителю проиграв полторы минуты, зато обогнав занимающих высокие места конкурентов, что позволило одержать триумф в многодневной велогонке.

В конце этой недели А.Флаксис будет участвовать в групповом заезде в рамках чемпионата Латвии в Талси.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Другие

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!