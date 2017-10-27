Привезли кубок

Ключевые слова греко-римская борьба

В Бауске проходил розыгрыш Кубка Латвии по спортивным видам борьбы, в котором участвовала и команда по греко-римской борьбе Лиепайской комплексной спортивной школы, завоевавшая 1-е место.

Первая лиепайская команда в своей подгруппе с 7:3 одержала победу над командой из Даугмале и с 10:0 уверенно одержала победу над борцами из Адажи. В финале лиепайчанам выпала борьба с чемпионом прошлого года командой из Даугавпилса. Представители ЛКСШ с 7:3 одолели латгальцев и завоевали кубок победителей.

Вторая Лиепайская команда в своей подгруппе с 3:7 уступила даугавпилсчанам и с 3:6 школе спортивной борьбы Кришьяниса Кундзиньша. А в борьбе за 5-е место с 7:1 одержала верх над борцами из Адажи.

В первой лиепайской команде стартовали Каспар Бондаренко, Марк Колесник, Эдгар Лаугалис, Артур Лаугалис, Эдгар Блохин, Дмитрий Кузнецов, Ален Спрудс, Карлис Стелпс и Марек Крауклис.