Работа увенчалась титулами

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Недавно побывав на чемпионате мира в Канаде, в середине сентября слаломисты лиепайского скейтборда в столице Испании – Мадриде приняли участие в чемпионате Европы. В группе профессионалов Том Дрейблатс занял 9-е место, а в молодежных группах двое наших стали чемпионами.

Лиепайский тренер по слалому скейтборда Айнар Ермаченко поведал, что в группе профессионалов чемпионата Европы 9-е место занял обладатель 4-го места чемпионата мира Том Дрейблатс. Результат не столь высокий как на предыдущих соревнованиях, но участников было больше, чем на чемпионате мира, и конкуренция – более сильная.

В Испании в список успехов лиепайчан можно занести то, что Маре Эрика Белта стала чемпионкой в общем зачете возрастной группы U-17, и она была лучшей также во всех отдельных дисциплинах – гигантском, специальном и гибридном слаломе. Том Зубарев в этой группе занял 3-е место, а Патрик Йостманис 1-е место завоевал в возрастной группе U-14.

Лиепайчане уже традиционно подтвердили свой талант и хорошую подготовку, и от зарубежных команд получены заманчивые предложения представлять эти команды. В скейтборде практика представлять клубы других стран такая же, как в профессиональном спорте, лишь в меньшем масштабе. Речь обычно идет о покрытии платы за участие, рекламируя определенных представителей досок. На уровне "Про" участники соревнуются за призовой фонд, который делят между собой пять лучших спортсменов соревнований. Правда, полученные суммы небольшие.

Говоря о будущем, тренер Айнар Ермаченко пояснил, что в будущем году М.Э.Белта перейдет в женскую группу "Про". И хотя тренер не хочет опережать события, он считает, что в этой группе следует ждать сюрпризов, давая понять, что их автором будет лиепайчанка.