Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 6. ноября

+10°C
Ветер: ZR 5.6 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Leo, Leonards, Leons, Linards

Севастова на альтернативном итоговом турнире WTA остановилась в полуфинале

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Лиепайчанка Анастасия Севастова на Малом итоговом турнире WTA в китайском Джухае (призовой фонд — 2 280 935 долларов, крытые корты, хард) в полуфинале со счетом 3:6, 3:6 уступила немке Юлии Гергес. Альтернативный итоговый турнир в Джухае проводился для 12-ти теннисисток, не попавший на главный итоговый турнир в Сингапуре (в нем выступала первая ракетка Латвии Алена Остапенко), а в рейтинге WTA занимающих места с 10-го и ниже.

Сейчас Севастова является 15-й ракеткой мира. Завершающийся сезон стал для нее самым успешным в карьере, и он впервые стала участницей малого итогового турнира.

На старте турнира в Джухае уроженка Лиепаи со счетом 7:5, 6:3 обыграла американку Слоан Стивенс, взяв у чемпионки US Open-2017 реванш за поражение в Нью-Йорке в четвертьфинале. А во втором круге Севастова победила чешку Барбору Стрыцову (6:3, 6:4), стала победительницей группы и получила путевку в полуфинал. А вот Гергес (18-я в мире) отобралась в полуфинал последней — для этого ей потребовалось обыграть словачку Магдалену Рыбарикову (6:1, 7:6) и француженку Кристину Младенович (6:2, 7:6).

Начало полуфинала сложилось для Севастовой неудачно — она сразу отдала свою подачу. В следующих геймах Гергес действовала уверенно, владела инициативой и стабильно набирала очки на своей подаче. Анастасия же в 3-м и 5-м геймах с трудом удержала свою подачу, отыграв в сумме 5 брейк-пойнтов. Но в 9-м гейме немка второй раз сделала брейк и выиграла сет — 6:3.

  Во втором сете переломить ситуацию на корте Севастовой не удалось. Во втором гейме ее вновь подвела подача, вскоре соперница повела 3:0 и довела матч до победы — 6:3.

Всего в полуфинале Гергес выполнила 41 виннерс (против 22 у Севастовой) при 18 невынужденных ошибках (12), трижды взяв подачу латвийки (у Севастовой брейк-пойнтов не было). Попутно немка взяла реванш у второй ракетки Латвии за летнее поражение в финале Мальорки (тогда Гергес была 54-й в мире, лиепайчанка — 19-й).

Победная серия Юлии Гергес достигла восьми матчей: две недели назад в Москве 29-летняя немка выиграла первый титул за шесть лет, благодаря чему и попала в состав WTA Elite Trophy. В финале Гергес сыграет с американкой Коко Вандевей, которая в своем полуфинале выбила австралийку Эшли Барти — 6:3, 6:3.

За свое выступление в Джухае Севастова получит 240 очков и, скорее всего, в новом рейтинге поднимается на рекордную для себя 14-ю строку. В прошлом сезоне она завершила год 34-й в мире, а в этом сезоне выиграла титул на Мальорке (второй на уровне WTA за карьеру).

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Другие

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!