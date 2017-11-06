Севастова на альтернативном итоговом турнире WTA остановилась в полуфинале

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Лиепайчанка Анастасия Севастова на Малом итоговом турнире WTA в китайском Джухае (призовой фонд — 2 280 935 долларов, крытые корты, хард) в полуфинале со счетом 3:6, 3:6 уступила немке Юлии Гергес. Альтернативный итоговый турнир в Джухае проводился для 12-ти теннисисток, не попавший на главный итоговый турнир в Сингапуре (в нем выступала первая ракетка Латвии Алена Остапенко), а в рейтинге WTA занимающих места с 10-го и ниже.

Сейчас Севастова является 15-й ракеткой мира. Завершающийся сезон стал для нее самым успешным в карьере, и он впервые стала участницей малого итогового турнира.

На старте турнира в Джухае уроженка Лиепаи со счетом 7:5, 6:3 обыграла американку Слоан Стивенс, взяв у чемпионки US Open-2017 реванш за поражение в Нью-Йорке в четвертьфинале. А во втором круге Севастова победила чешку Барбору Стрыцову (6:3, 6:4), стала победительницей группы и получила путевку в полуфинал. А вот Гергес (18-я в мире) отобралась в полуфинал последней — для этого ей потребовалось обыграть словачку Магдалену Рыбарикову (6:1, 7:6) и француженку Кристину Младенович (6:2, 7:6).

Начало полуфинала сложилось для Севастовой неудачно — она сразу отдала свою подачу. В следующих геймах Гергес действовала уверенно, владела инициативой и стабильно набирала очки на своей подаче. Анастасия же в 3-м и 5-м геймах с трудом удержала свою подачу, отыграв в сумме 5 брейк-пойнтов. Но в 9-м гейме немка второй раз сделала брейк и выиграла сет — 6:3.

Во втором сете переломить ситуацию на корте Севастовой не удалось. Во втором гейме ее вновь подвела подача, вскоре соперница повела 3:0 и довела матч до победы — 6:3.

Всего в полуфинале Гергес выполнила 41 виннерс (против 22 у Севастовой) при 18 невынужденных ошибках (12), трижды взяв подачу латвийки (у Севастовой брейк-пойнтов не было). Попутно немка взяла реванш у второй ракетки Латвии за летнее поражение в финале Мальорки (тогда Гергес была 54-й в мире, лиепайчанка — 19-й).

Победная серия Юлии Гергес достигла восьми матчей: две недели назад в Москве 29-летняя немка выиграла первый титул за шесть лет, благодаря чему и попала в состав WTA Elite Trophy. В финале Гергес сыграет с американкой Коко Вандевей, которая в своем полуфинале выбила австралийку Эшли Барти — 6:3, 6:3.

За свое выступление в Джухае Севастова получит 240 очков и, скорее всего, в новом рейтинге поднимается на рекордную для себя 14-ю строку. В прошлом сезоне она завершила год 34-й в мире, а в этом сезоне выиграла титул на Мальорке (второй на уровне WTA за карьеру).