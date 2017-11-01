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Севастова обыграла чемпионку US Open Стивенс на престижном турнире в Чжухае

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова успешно стартовала на Малом итоговом турнире года в Чжухае. В стартовом матче 27-летняя лиепайчанка в двух сетах победила чемпионку US Open Слоан Стивенс из США — 7:5, 6:3. Севастова сходу сделала брейк, но Стивенс по ходу партии отыгралась. Развязка наступила в концовке, когда при счете 5:5 латвийской теннисистке удалось выиграть два гейма подряд.

По схожему сценарию проходил и второй сет. Севастова первой сделала брейк, американка догнала соперницу по счету, но второй брейк, сделанный во второй половине партии, позволил лиепайчанке одержать уверенную общую победу.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время 27-летняя Севастова сделала шесть брейков, а 24-летняя Стивенс — лишь три. Севастова взяла у Стивенс реванш за поражение в 1/4 финала US Open и сравняла счет по личным встречам — 1:1.

В настоящий момент Севастова занимает 15-е место в рейтингеWTA, Стивенс — 13-е. Следующей соперницей Севастовой будет чешская теннисистка Барбора Стрыцова, которая располагается на 23-й строчке в рейтинге. Матч состоится в четверг. Победительница группы выйдет в 1/2 финала.

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