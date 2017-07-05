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Севастова попала под разгром от британки во втором круге "Уимблдона"  (3)

Ключевые слова севастова анастасия | теннис

Во втором круге "Уимблдона" латвийская теннисисткаАнастасия Севастова проиграла британке Хитер Уотсон со счетом 0:6, 4:6. Матч продолжался один час и одну минуту.

На нынешнем турнире 27-летняя лиепайчанка Анастасия Севастова "посеяна" под 18-м номером. В первом круге она прошла Юлию Путинцеву из Казахстана (6:1, 7:6) и вышла на 25-летнюю Уотсон (102-я в рейтинге WTA). Ранее Севастова четыре раза выступала на "Уимблдоне", но каждый раз выбывала после стартового матча. Между собой Севастова и Уотсон ранее встречались лишь однажды: в 2013-м в Паттайе сильнее была лиепайчанка, тогда располагавшаяся на 143 места ниже, чем британка.

В Лондоне первый сет Севастова провалила. Во втором, четвертом и шестом геймах она позволяла сопернице брать очки на своей подаче, а сама не сделала ни одного брейка. Как итог — 0:6 за 21 минуту.

Первый гейм в матче вторая ракетка Латвии взяла после того, как проиграла семь геймов подряд, — при счете 0:1 во втором сете. В третьем гейме на подаче британки завязалась упорная борьба, Севастова сумела реализовать брейк-пойнт и впервые в матче повела 2:1. На своей подаче она сразу закрепила перевес в счете до 3:1. В шестом гейме лиепайчанка потеряла свою подачу, но быстро ответила своим брейком и вернула себе лидерство — 4:3.

Однако продолжения не последовало. В восьмом гейме Утсон снова реализовала брейк, после девятого гейма вела 5:4, а в десятом заработала 40:0 на подаче Севастовой и с первого матч-бола завершила встречу победой.

В 1/16 финала британка сыграет либо с белоруской Викторией Азаренко, либо с россиянкой Еленой Весниной.

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