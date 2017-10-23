Севастова установила новый личный рекорд

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В конце июля 27-летняя спортсменка располагалась на 16-й строчке рейтинга.

Таким образом, лиепайчанка обновила личный рекорд. Севастова поднялась на шесть позиций по сравнению с предыдущей версией рейтинга и не только вернулась в топ-20, но и вошла в число 15 сильнейших тенниситок планеты. Так высоко в своей карьере лиепайчанка еще не забиралась.

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова поднялась на на 15-ю строчку в мировом рейтинге, новая версия которого опубликована на сайте Женской теннисной ассоциации ( WTA ).

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