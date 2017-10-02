Севастова уступила Шараповой на турнире в Пекине

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Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова оказала серьезное сопротивление, но все же уступила россиянке Марии Шараповой в первом круге турнира серии WTA Premier Mandatory в Пекине — 6:7 (3:7), 7:5, 6:7 (7:9). Теннисистки выдали настоящий триллер, который длился более трех часов. Севастова лихо начала встречу. Лиепайчанка сходу сделала брейк, но Шарапова отыгралась, а затем взяла верх на тай-брейке. Во второй партии с брейком повела уже россиянка, однако концовка осталась за латвийской тенниситкой, которая получила перевес в три гейма в решающей партии, но при счете 5:2 позволила сопернице сделать два ответных брейка. В результате Шарапова догнала Севастову по счету, а затем выиграла второй тай-брейк.

Таким образом, Севастовой не удалось одержать вторую победу над Шараповой в двух матчах. Счет по личным встречам сравнялся — 1:1. Напомним, что первый поединок теннисисток состоялся на Открытом чемпионате США несколько недель назад. Тогда 27-летняя Севастова неожиданно обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал, где в упорнейшей борьбе уступила будущей победительнице турнира — американке Слоан Стивенс.

В Пекине Шарапова и Севастова играли более трех часов. Любопытно, что латвийская теннисистка сделала семь брейков за матч, а российская — шесть. Лиепайчанка была посеяна под 16-м номером. На этой неделе она занимает 18-е место в мировом рейтинге, а Шарапова — 104-е. В основную сетку экс-первая ракетка мира попала благодаря специальному приглашению организаторов. Во втором круге она сыграет с американкой Дженнифер Брэди или россиянкой Екатериной Макаровой.