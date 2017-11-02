Севастова вышла в полуфинал представительного турнира в Чжухае

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Лиепайчанка Анастасия Севастова вышла в полуфинал Малого итогового турнира года в Чжухае. После уверенной победы над американкой Слоан Стивенс лиепайчанка в двух сетах обыграла чешскую теннисистку Барбору Стрыцову и заняла первое место в своей группе. Стрыцова очень активно начала встречу. Чешка сразу же взяла чужую подачу, но Севастова ответила двумя брейками и вскоре вышла вперед — 5:2. При этом счете Стрыцова один гейм отквитала, но партия все же осталась за лиепайчанкой — 6:3.

Во втором сете теннисистки держали подачу до седьмого гейма, который во многом и решил исход встречи. При счете 3:3 Севастова сделала ключевой брейк и довела матч до победы — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время 27-летняя Севастова сделала три брейка, два эйса и одну двойную ошибку, а 31-летняя Стрыцова — один брейк и три эйса. Несмотря на поражение, чешка сохранила лидерство по личным встречам — 2:1.

Севастова вышла в полуфинал турнира благодаря двум победам на групповом этапе. Напомним, что в первом туре 15-я ракетка мира обыграла американскую теннисистку Слоан Стивенс, победившую в этом году на Открытом чемпионате США. Стивенс в настоящий момент занимает 15-е место в рейтинге WTA, Стрыцова — 23-е.