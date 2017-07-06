Соревновались в масштабе Балтии

Ключевые слова шахматы

Седьмой Балтийский молодежный шахматный турнир "Baltic youth open" в Лиепае собрал более 100 участников из Белоруссии, Польши, Литвы и Латвии. В старшей из трех групп лиепайчанин Никита Кузнецов занял 2-е место.

В старшей группе (2000-2003 г.рожд.) первое место завоевал Александр Брикер из Риги, вторым были Никита Кузнецов, а третье место занял еще один рижанин Максим Голубовский.

В средней группе (2004-2007 г.рожд.) победил Иван Мьятеж (Рига), на втором и третьем местах молодые шахматисты Литвы, а лучшим из лиепайчан был Артем Брой, который в конкуренции 56 участников занял 17-е место. В зачете среди девушек первое место заняла Элина Багата.

В младшей группе (2008 г.рожд. и младше) первое место занял бронзовый призер Европейского молодежного чемпионата по шахматам темпо Микелис Вингрис (Рига), на пол-очка отстал лиепайчанин Маркус Берзиньш, а завершил тройку Илья Тестелец из Юрмалы.

На турнире темпо не было возрастного ценза, и в нем победил Н.Кузнецов, а второе и третье места поделили Ивар Берзиньш и Арис Озолиньш. Вследствие лучших дополнительных показателей более высокое место занял И.Берзиньш.

Среди женщин первое место у Мелли Маклаковой из Риги, у лиепайчанки Валентины Вайновской серебро, а третье место заняла родившаяся в 2006 году литовская шахматистка Иева Гриксайте.