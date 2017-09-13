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На кортах Лиепайской теннисной спортивной школы проходил международный теннисный турнир ITF "Venden Cup Liepāja 2017". Среди девушек победительницей стала лиепайчанка Ребека Маргарета Мертена.

В турнире приняли участие теннисисты из 15 стран, а Лиепайскую теннисную спортивную школу представили 10 спортсменок. Дождливая погода внесла небольшие коррективы в ход турнира, а финальные матчи удалось провести в намеченные сроки.

Из лиепайских теннисистов в этом турнире наилучших успехов добился Юст Яковлев, который соревнования начал с квалификации и дошел до четвертьфинала, в свою очередь, Ренар Гродский и Валерий Воробьев завершили турнир уже в первом туре. Победителем стал французский теннисист Артур Казо, а 2-е место занял представитель из Швеции Эрик Карлстен.

Замечательную игру на лиепайских кортах продемонстрировали наши девушки, к тому же две лиепайчанки встретились в финальной борьбе. В матче из трех сетов Ребека Маргарета Мертена с результатом 4-6, 6-1, 6-0 обыграла Патрицию Шпак и стала победительницей турнира. Эльза Томасе в соревнованиях дошла до четвертьфинала, а Сигния Стибеле и Алисе Виндига завершили основной турнир в первом туре.

Параллельно турниру одиночных игр проходила борьба в парных соревнованиях, в которых в молодежной конкуренции победителем стал выигравший в одиночных играх Артур Казо в паре с латышом Робертом Яричевским. В свою очередь, среди девушек триумфа добились латышки Маргарита Игнатьева и Кристиана Линда Захаре, которая в финале с 4-6, 6-4 (10:5) обыграли лиепайчанок Мертену и Шпак.