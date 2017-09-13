В дебюте сразу за пьедесталом

На состоявшемся в Канаде чемпионате мира по слаломному скейтбордингу Том Дрейблатс в группе профессионалов дебютировал с завоеванным 4-м местом.
В проходившем в Корнуолле чемпионате приняли участие четыре представителя Латвии, в том числе Том, как единственный скейтер из Лиепаи, – информировал лиепайский тренер по скейтбордингу Айнар Ермаченко.
В дисциплине слалома-гибрида Т.Дрейблатс занял 7-е место, в слаломе-гиганте и линейном слаломе – 4-е место, и в общем зачете такие результаты Тому обеспечили 4-е место. Чемпионом мира в конкуренции профессионалов стал американец Джо Макларен, 2-е и 3-е места заняли латыши Янис Кузьмин и Густав Гайлитис.
Комментируя эти соревнования, А.Ермаченко подчеркивает то, что Том обрел ценный опыт, правда, в голосе тренера чувствуется небольшое разочарование по поводу того что лиепайчанину не удалось прорваться в первую тройку.
Совсем скоро Том Дрейблатс в Испании будет участвовать в чемпионате Европы, в котором предвидится выдающийся состав спортсменов.
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