В финишном спурте "высунули нос"

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Гребцы на каноэ Айвис Тинтс и Гатис Пранкс завершили сезон 2017 года двойной победой в классе С1 в проходившем в Елгаве Земгальском осеннем марафоне, который был также чемпионатом Латвии и Балтии.

Оба лиепайских гребца на 16-километровой дистанции на одиночных каноэ убедительно завоевали первые два места. В напряженном финишном спурте более быстрым был Айвис, который финишировал через 1 час 26 минут и 42,91 секунды. Гатис от своего напарника по каноэ-двойке отстал лишь на расстояние "носа" – 1,09 секунды. В мужской конкуренции третьим был литовец Миндаугас Талачка, который от наших отстал на 5 минут, подобное время показал также елгавский юниор Роберт Лагздиньш, который стартовал в своей возрастной группе.

Айвис рассказал: "Хотя официальная протяженность дистанции была 16 километров, на практике гребцам пришлось преодолеть на один километр больше. Организаторы подготовили новую дистанцию из нескольких кругов, с большим количеством поворотов, более высокими волнами и т.д. Дистанция была подготовлена для зрителей. Из главных конкурентов и гребцов нашего уровня не было Дагниса Ильина (латвийский олимпиец. – Автор.) и эстонца Йосепа Карлсона, который регулярно стартует в международных соревнованиях. Но в любом случае конкуренты были, в том числе елгавский юниор Лагздиньш".

Вначале елгавчанин держался рядом с нашими, а после первой прямой лиепайчане ушли вперед, Айвис рассказывает: "Мы с Гатисом разработали тактику – кто идет на волну после первой прямой. В таком командном сотрудничестве мы проработали всю дистанцию марафона, не отставали друг от друга и поддерживали. Удивительно, что все конкуренты очень отстали. Трудно судить – мы сильные или же другие слабые. В конце сделали шоу для зрителей и последние 200 метров марафона взяли так, как в 200-метровом спринте. Мы не договаривались о том, кто кого победит, а в принципе сделали последний поворот и начали грести с мыслью – как будет, так и будет. В финишном спурте мне удалось высунуть нос вперед. Секундная разница в марафоне – ничто. В принципе мы шли на равных. Во всяком случае, сезон смогли завершить на приятной ноте – на высшей ступени пьедестала для лиепайчан. Это было также посланием на будущий год о том, что мы никуда не пропали".