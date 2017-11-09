В Риге достигнут полуфинал

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Впервые в странах Балтии в помещениях "Bellevue Park Hotel Riga" прошли рейтинговые турниры лиги Северных стран и Балтии Профессиональной корпорации по метанию дротиков (ПКМД). В обоих турнирах победителем стал лидер сезона Ким Вильянен из Финляндии, а из наших лучшим был приекульчанин Мадар Разма, достигший полуфинала.

В Ригу Ким Вильянен прибыл как уверенный лидер сезона и уже с путевкой на чемпионат мира ПКМД в кармане, а в оставшихся двух последних турнирах этого сезона следовало выяснить второго игрока, который получит возможность бороться на одном из престижнейших в мире турниров по метанию дротиков. Обладателем второй путевки стал вице-лидер сезона Марко Кантеле из Финляндии, который на предпоследнем этапе вышел в финал.

Приекульчанин Мадар Разма на девятом, предпоследнем этапе вышел в четвертьфинал, где со счетом 1-6 проиграл лидеру сезона Вильянену. В свою очередь, на последнем этапе в четвертьфинале Разма с 6-1 сумел обыграть вице-лидера сезона Кантеле, а в полуфинале с 4-6 наш спортсмен признал превосходство Ульфа Цедера из Финляндии.

Еще один представитель Приекуле Айгар Стрелис на последнем этапе достиг 1/8 финала. В общем зачете сезона Мадар Разма занял 9-е место. А заключительный турнир у приекульчанина состоится 27 ноября в Англии, где будет проходить квалификационный турнир чемпионата мира Профессиональной ассоциации метателей дротиков.