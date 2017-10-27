Чемпионы начали скромно

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В двух первых матчах нового сезона дивизиона А чемпионата Лиепаи по футболу в помещении по две победы одержали команды "Приекуле" и "Равен", которые возглавляют сильнейшую группу турнира.

"Приекуле" с 11:7 обыграла "РК метал", и с 7:5 "Медзе". Для приекульчан оба этих матча были непростыми, особенно во втором случае. где в первом тайме "Медзе" воспользовалась неорганизованной обороной "Приекуле". После перерыва приекульчане более умело поделили зоны в обороне и довели матч до победы.

"Равен" в первом матче сезона на поле с 4:5 проиграла команде "ТЕМ", однако у победителей на поле вышел незаявленный футболист, из-за чего команде было засчитано техническое поражение. Во втором матче команда "Равен" с 5:3 обыграла "ВеА" из Вентспилса. В предыдущем сезоне "Равен" была командой с хорошими индивидуальными игроками, а в этом матче уже продемонстрировала сильную коллективную игру. Если это удастся сохранить, то "Равен" может претендовать на медали, считает организатор турнира Янис Прокнерс.

"УПТК" и во втором матче сезона не одержала победы. На первой неделе чемпионы Лиепаи не удержали перевес в два года и с 4:5 проиграли "Лиепаяс папирс", в чьих рядах отличился Эмиль Кнапшис. Во втором матче "УПТК" сыграла вничью – 2:2 с "Ницей", еще одной участницей первой лиги чемпионата Латвии по футболу в помещении.

Первый успех в сезоне "УПТК" отметила, разгромив "РК метал" с 13:2, несмотря на то, что соперником была хорошая команда, но в этом матче она не успевала за предложенным "УПТК" темпом игры.