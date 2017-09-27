Дебют лиепайчан в молодежной лиге

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В среду в Лиепае состоится исторический для латвийского футбола матч – впервые в истории какая-либо из молодежных команд нашей страны будет участвовать в матче молодежной лиги УЕФА. В нем ФК "Лиепая U-18" примет солигорский "Шахтер" из Белоруссии. Начало матча в 19 часов.

Молодежная лига УЕФА является турниром, в первом этапе которого молодежные команды 32 участниц группового турнира Лиги чемпионов проводят идентичный турнир с идентичными подгруппами, как это делают их взрослые коллеги. Во второй "ветке" турнира стартуют еще 32 молодежные команды, чемпионы своих стран. Они в турнире матчей на выбывание определят 8 команд, которые встретятся с обладателями вторых мест группового турнира Лиги чемпионов. Победители этих дуэлей продолжат борьбу за главный трофей турнира.

Лиепайчане к этим соревнованиям квалифицировались в прошлом году победой в чемпионате Латвии U-18, а также из-за благоприятного рейтинга коэффициента клубов УЕФА. Хотя Латвия в этом рейтинге находится только на 41-м месте, этого было достаточно для дебюта в молодежной лиге.

Команду Лиепайской футбольной школы U-18, так же, как команду дублеров ФК "Лиепая/Мого" тренирует Янис Интенбергс, который считает замечательной возможностью участие в таком турнире. В командах молодежной лиги в основном играют футболисты, 1999 г.рожд., которых вправе дополнить три игрока, 1998 г.рожд. Самый известный игрок команды – Марк Куртиш, который в прошлом сезоне довольно много играл в высшей лиге.

Янис указал, что задачей его команды не является любой ценой пройти в следующий тур молодежной лиги, тем не менее задачей остается – совершенствование.

Он всегда повторял, что нужно играть в атакующий футбол, чтобы научиться играть в футбол. Само собой разумеется, что тренер хочет, чтобы команда прошла в следующий тур. Другой вопрос – удастся ли это, но важно достойно сыграть, так как команда чемпионов Белоруссии не может быть слабой. "Они уже имеют опыт молодежной лиги – в прошлом году они встречались с израильским клубом. У нас есть одна запись их игры. Представление мы имеем, но у них такая же ситуация как у нас – чемпионами стали одни футболисты, а половина команды по сути поменялась", – сказал тренер. Характеризуя белорусский футбол, Янис рассказал, что сборная этой страны U-19 только что проиграла эстонским сверстникам. Но и сборная Латвии такого же возраста тоже не блистала в игре с эстонцами. Белорусы – техничные, организованные и хорошо обученные игроки.

Если говорить о шансах нашей команды, то тренер признает, что в предыдущие годы конкурентоспособность лиепайчан была бы выше. В молодежном футболе изменчивость составов – вполне нормальная практика. Например, для лиепайчан право на участие в молодежной лиге завоевал отличающийся на 50 процентов состав. В списке плюсов лиепайчан уже нет такого хорошего контроля над мячом, как прежде, но сильной стороной наших остается характер. Тренеру хочется, чтобы у команды лучше шли дела с реализацией голевых моментов, и в этом отношении возлагаются надежды на нападающего сборной Латвии U-21 – Куртиша.

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