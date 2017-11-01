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Дублеры громят – 15:0

Ключевые слова футбол | дублеры

В матче чемпионата Латвийской футбольной высшей лиги среди дублеров на своем поле команда "Лиепая-2" со счетом 15:0 (6:0) разгромила находящийся на последнем месте в этом турнире "Спартак-2".

"Лиепая-2": Сопот (Смилтниекс), Крушатин, Рубезис (Э.Петерсонс), Яунарайс-Январис (Клейнбергс), Звиададзе (Дразниекс), Кигурс, Карклиньш, Лукс (Фогелис), Тоберс, Юрковский, Кипстс (Зиемелис). 

Лиепайчане вторую команду чемпионов высшей лиги громить стали без долгого раздумья, и уже на 7-й минуте счет открыл грузинский легионер Звиададзе. Правда, главную роль в этом уверенном успехе сыграли местные футболисты. В первом тайме свой первый из двух мячей в этой игре забил Тоберс, добившись 2:0, а перевес лиепайчан до 3:0 увеличил Кигурс, который в этом матче забил четыре гола. Юрковский отметился хэт-триком, а два точных удара в течение двух минут на счету Крушатина.

Голы в пользу команды "Лиепая-2" забили семь хозяев – еще также Зиемелис и второй вратарь команды Смилтниекс, который на 77-й минуте реализовал пенальти, а один мяч юрмальчане забили в свои ворота.

Команда лидеров турнира "РФС-2" в этом туре со счетом 3:0 обыграла "Вентспилс-2". Наши, у которых на чемпионате осталось еще три матча, от рижан отстают на 8 очков.

Сегодня "Лиепая-2" на выезде встречается с обеспечившей себе 3-е место "Елгавой-2", а в пятницу в Лиепае будет гостить "РФС-2".

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