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Дублеры взяли очки

Ключевые слова дублеры | футбол

Фото: Гирт Гертсонс

В последних двух матчах чемпионата дублеров Латвийской футбольной высшей лиги "Лиепая-2" на своем поле сыграла вничью – 2:2 с чемпионом турнира "РФС-2", а также на выезде с 3:2 обыграла "Метта/ЛУ-2".

"Лиепая-2" против "РФС-2": Звиедрис, Лукс, Яунарайс-Январис, Зиемелис (Дразниекс, Вилюмсонс), Э.Петерсонс (Сметанов), Звиададзе, Юрковский, Рубезис, Карклиньш, Кигурс, Крушатин.

"Лиепая-2" против "Метта/ЛУ-2: Смилтниекс, Карклиньш, Лукс, Клейнбергс, Сидоров, Ваганчук, Яунарайс-Январис, Сметанов, Рубезис, Юрковский, Вилюмсонс.

В матче с "РФС-2" лиепайчане на 51-й минуте открыли счет. Затем два гола забили гости, а в компенсационное время Крушатин вырвал ничью.

На состоявшемся в Риге матче с "Метта/ЛУ-2" наши на 19-й минуте оказались в роли догоняющих, но на 37-й минуте Сидоров сравнял счет. После того как Карклиньш получил вторую желтую карточку и на 43-й минуте был удален, наши играли в меньшинстве, однако Ваганчук на 68-й и 78-й минутах принес гостям перевес – 3:1. Хозяевам до минимума удалось сократить его на 85-й минуте. 

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