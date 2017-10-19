ФК "Лиепая/Мого" завоевал Кубок Латвии

Ключевые слова лиепая/мого | футбол

Футбольный клуб "Лиепая/Мого" вчера в проходившем на стадионе "Сконто" финале розыгрыша Кубка Латвии в прагматичной и тактически умной игре со счетом 2:0 (2:0) обыграл "Ригу", обеспечив себе участие в Европейской лиге УЕФА в будущем сезоне. Оба гола в пользу наших еще в первом тайме забил Артур Карашаускас.

Вопреки прогнозам, лиепайчане в начале матча отправили на поле не состав, который несколько дней назад в красивом стиле обыграл "РФС", а вернулись к модели без центрального нападающего. Такое решение было понятным, поскольку "Рига" в большой мере зиждется на рослых игроках, или башнях. Причем это относится и к защите, и к нападению. В защите рослого нападающего лиепайчан (скорее всего, Карлсонса) были бы готовы нейтрализовать Горкшс с Брковичем, а в нападении воротам наших должен был угрожать Лемаич, который может сам опасно угрожать воротам, а также сбросить мяч партнерам в штрафную площадку. В предыдущем матче высшей лиги между обеими командами это решение "Риги" доставляло нашим головную боль до перекрытия слабых зон. Вчера для профилактического устранения этой проблемы средняя линия "Лиепая/Мого" была насыщена опорными и центральными полузащитниками, в том числе рослым Хмызом. После матча ассистент главного тренера наших Марек Зунтнерс поведал, что лиепайчане не планировали играть от обороны, но их на это вынудили рижане. Вынудили потому, что Карашаускас уже на 3-й минуте встречи великолепным дальним ударом в дальний верхний угол ворот открыл счет в финале – 1:0.

Рижане не медлили с ответом и заставили изрядно поработать нашу защиту, но играть все-таки немного легче, если ты знаешь или точно можешь угадать стратегию соперников. В команде "Рига" она состояла в том, чтобы взломать фланг наших и навешивать мяч в штрафную площадку или даже на площадку вратаря, где постоянно дежурил статный Лемаич. Он забил гол в матче высшей лиги в Лиепае, а также помог рижанам вырвать победу в матче высшей лиги на стадионе "Сконто". Однако в финале проходившего на той же арене розыгрыша Кубка сербский нападающий остался ни с чем. В первом тайме опасных передач в центр со стороны рижан было много, однако наши их нейтрализовали за счет угловых ударов. Стандартные ситуации в исполнении команд стиля "Риги" всегда опасны, но о вчерашнем матче этого сказать нельзя. Самоотверженность наших, блокировавших удары или дозволенно мешавших оппонентам еще до нанесения удара, фактически увенчалась тем, что рижане угрожали воротам Ралькевича в основном с дистанции.

С выходом из защиты у наших дела шли не столь хорошо. Соперники много нарушали правила еще на стороне поля лиепайчан, но еще больше качеству контратак мешали собственные ошибки. Вскоре обе команды надолго застряли в средней зоне. Прессинг сработал обоюдно хорошо, чего нельзя сказать о развитии атак. Когда лиепайчане подавили фланговую артиллерию соперников, в штрафной площадке наших стало спокойнее, но еще больше полегчало на сердце на 42-й минуте, когда Карашаускас воспользовался ошибкой рижан в средней части поля, ринулся в контратаку и добился 2:0.

Второй тайм "Рига" начала с давления и применения прежней тактики, но сначала отказалась от нарушений, которые невыгодно для нее сбивали темп игры. Правда, в продолжение нарушения рижан стали более регулярными и грубыми. Возможно, как результат бессилия, так как команда "Лиепая/Мого" отодвинула игру заметно дальше от своих ворот. Наши также увеличили интенсивность высокого прессинга, что позволило лиепайчанам создавать продолжительные позиционные атаки. Акцент был поставлен на неспешную игру без лишнего риска, однако игра наших на "втором этаже" дала возможность рижанам предпринять несколько довольно быстрых контратак, которые, правда, были успешно подавлены.

Четыре минуты компенсационного времени еще не истекли, когда на запасной скамье лиепайчан игроки уже начали ликовать, и кульминацией стало поднятие нового трофея турнира. На долгие торжества не было времени, поскольку уже в воскресенье, 22 октября, в 18 часов лиепайчане в курземском дерби встретятся на своем поле с другим обладателем Кубка Латвии этого года – "Вентспилсом".