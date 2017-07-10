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"Гробиню" проэкзаменовали чемпионы

Ключевые слова гробиня | футбол

В матче одной восьмой финала розыгрыша Кубка Латвии команда "Гробиняс СЦ" со счетом 0:2 (0:1) проиграла чемпиону страны и нынешнему лидеру футбольной высшей лиги "synottip" – юрмальской команде "Спартак".

Состав "Гробиняс СЦ": Виксна, Кнапшис, Пирктиньш, Гулбис (Остелис, 65-я), Я.Екабсонс, Краутманис (Тилс, 45-я), Станкус, Фрейманис (Самиетис, 80-я), Добрецов, Симсонс, Э.Екабсонс).

Гробинская команда матч одной восьмой финала могла провести на своем поле, но по договоренности с юрмальским клубом было решено провести матч в Слоке. Первый тайм прошел в медленном темпе, а хозяева поля первый удар по воротам Гробини сделали на 11-й минуте. В целом, особых угроз у ворот вице-лидера первой лиги в первом тайме не было, однако, после передачи в штрафную площадку Эдгар Фрейманис сыграл рукой, и Эдгар Гаурач на 19-й минуте 11-метровым штрафным ударом открыл счет в мачте.

После пропущенного гола первый удар по воротам соперников сделали также гробинчане, когда Дэвид Добрецов выполнил штрафной удар с 30 метров.

В начале второго тайма темп игры возрос, и на 48-й минуте опасная передача в центр удалась гробинчанам, а на 52-й минуте мяч после удара Филиппа Тилса пролетел рядом со штангой спартаковцев. Правда, в продолжение юрмальчане полностью переняли инициативу, и на 54-й минуте перекладина ворот спасла гробинчан от неминуемого гола. Все-таки на 62-й минуте футболисты города Юрмалы своего добились, и хорватский легионер Круно Иванчич удвоил перевес своей команды.

В конце игры у "Спартака" были еще по крайней мере три хорошие возможности для взятия ворот, но там отлично действовал Том Виксна. В результате команда "Спартак" одержала заслуженную победу и вышла в четвертьфинал Кубка Латвии.

Свой следующий матч в первой лиге футболисты гробинской команды проведут 15 июля, когда на выезде встретятся с ФК "Огре", который находится на 10-м месте в турнирной таблице. В свою очередь, футболисты "Спартака" 12 июля проведут матч второго отборочного тура Лиги чемпионов на своем поле с командой "Астана" из Казахстана.

Комментарий

Главный тренер "Гробиняс СЦ" ВИКТОР ДОБРЕЦОВ: 

– Еще перед матчем я поблагодарил своих игроков за продемонстрированную до сих пор игру и призвал их делать на поле то, чего я от них требую на тренировках. 60 минут мы смогли противостоять сопернику физически, однако на весь матч сил не хватило. Пока мы тренируемся два раза в неделю, и этого мало, чтобы выдержать все 90 минут на таком уровне и обыграть чемпионов страны. 

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