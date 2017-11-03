Хмыз – впервые, а Янис возвращается

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В список кандидатов в сборную страны, оглашенный главным тренером сборной Латвии по футболу Александром Старковым, впервые включен полузащитник команды "Лиепая/Мого" Дмитрий Хмыз, а другой лиепайчанин – полузащитник Янис Икауниекс вернулся в состав сборной.

Дмитрию Хмызу место в списке кандидатов в сборную предусматривалось в конце 2015 года, но эти планы нарушило сокращение числа игр сборной страны. Почти весь следующий сезон Дмитрий пропустил, поскольку поправлялся после разрыва крестообразных связок.

Яниса Икауниекса в этом году регулярно вызывали в сборную страны, в которую он вернулся после примерно пятимесячной паузы, присоединившись к своему старшему брату Давису.

В список кандидатов включены также воспитанники лиепайского футбола Евгений Казачок, Роберт Савальниекс и Денис Ракель. Наши 7 ноября в закрытом тренировочном матче в Португалии встретятся с участницей финального турнира чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравией (63-е место в рентинге ФИФА), а 13 ноября соперницей Латвии в проверочных матчах будет Косово (183-е место в рейтинге ФИФА).