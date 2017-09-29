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Исторический успех в историческом матче

Ключевые слова футбол

Впервые участвуя в турнире молодежной лиги УЕФА, ФК "Лиепая" на своем поле в первом матче первого тура со счетом 2:1 (1:1) обыграл команду "Шахтер" из Солигорска. Победный гол на 74-й минуте матча забил Артур Сметанов.

Начальный состав ФК "Лиепая": Смилтниекс, Р.Петерсонс, Рубезис, Сидоров (Клейнбергс), Тоберс, Куртиш (Вилюмсонс), Сметанов, Зиемелис, Кипстс, Фогелис (Лукс), Яунарайс-Январис.

Перед матчем фаворитом считалась команда "Шахтер", однако игра показала обратное. В первом тайме хозяева поля чаще контролировали мяч, чаще и опаснее вели нападения. Тем не менее первый гол в этом мате забили гости. Евгений Козел на 6-й минуте в одиночку прорвался на штрафную площадку лиепайчан, обыграл двух наших защитников и загнал мяч в сетку ворот. Хозяева поля сравняли счет на 37-й минуте, когда Рудольф Фогелис красиво забил мяч в ближний верхний угол ворот.

Во втором тайме темп игра понизился, но по-прежнему чаще и опаснее нападали хозяева. Победу для лиепайского клуба вырвал Артур Сметанов, в центре поля успешно обыграл защиту гостей и реализовал выход один на один против вратаря. После завоеванного перевеса лиепайчане немного осели, но противники в оставшееся время реальной угрозы воротам хозяев не создавали, и ФК "Лиепая" заслуженно победил в этом матче.

Ответный матч в Солигорске состоится 18 октября. В случае победы лиепайчанам во втором туре придется мериться силами с победителем пары – "Нитра" (Словакия) и "Шкендия" (Македония). 

Комментарий
Главный тренер ФК "Лиепая" Янис Интенбергс:

– Очень приятно, что сегодня мы победили. Следует осознавать, что этот матч был историческим. После открытия счета нам приходилось трудно, потому что у нас ни в молодежном турнире, ни в чемпионате дублеров нет команд такого уровня. На ответный матч в Солигорск поедем не как туристы, и будет бороться за победу в сумме двух матчей. Жаль, что пропустили гол, лучше бы победили со счетом 1:0. Следует признать, что матчи такого уровня приносят пользу как игрокам, так и тренерам.

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Футбол

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