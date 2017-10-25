Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 25. октября

+7°C
Ветер: DA 13.5 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Beatrise, Beāte

"Кароста" финишировала третьей

Ключевые слова кароста | вторая лига

Футбольная команда "Кароста" свой первый сезон в группе В второго этапа второй лиги чемпионата Латвии по футболу завершила на 3-м месте. В последнем матче нынешнего года лиепайчане со счетом 3:4 (2:2) уступили "Цесису."

ФК "Кароста": Мазур, Кучма (Цимбалс), Бернатс (Грасис), Кепалс, Скрипко, Отанькис, Глушко, Лакутис, Добелис (Сермолиньш), Майсиньш (Ермоленко), Степанов.

Лиепайчане последний матч сезона начали успешно. Добелис со Степановым на 11-й и 33-й минутах обеспечили хозяевам перевес – 2:0. Цесисчане в результате расточительности нападающих "Каросты" на 40-й и 43-й минутах забили голы, а во второй половине матча в двух контратаках за 6 минут забили еще два гола, добившись 4:2 в свою пользу. Во втором тайме вышедший на замену Грасис один гол для наших сквитал, но лиепайчанам не удалось переломить игру. Место в финале второй лиги чемпионата Латвии заработали даугавпилсская команда "ЛДз Карго/ДФА" и рижская команда "Монархс/Фламинко", которая заняла 1-е место в группе А второго этапа. Команда "Супернова", игравшая в зоне "Курземе/Земгале", в этой группе заняла 2-е место. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Футбол

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!