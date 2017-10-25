"Кароста" финишировала третьей

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Футбольная команда "Кароста" свой первый сезон в группе В второго этапа второй лиги чемпионата Латвии по футболу завершила на 3-м месте. В последнем матче нынешнего года лиепайчане со счетом 3:4 (2:2) уступили "Цесису."

ФК "Кароста": Мазур, Кучма (Цимбалс), Бернатс (Грасис), Кепалс, Скрипко, Отанькис, Глушко, Лакутис, Добелис (Сермолиньш), Майсиньш (Ермоленко), Степанов.

Лиепайчане последний матч сезона начали успешно. Добелис со Степановым на 11-й и 33-й минутах обеспечили хозяевам перевес – 2:0. Цесисчане в результате расточительности нападающих "Каросты" на 40-й и 43-й минутах забили голы, а во второй половине матча в двух контратаках за 6 минут забили еще два гола, добившись 4:2 в свою пользу. Во втором тайме вышедший на замену Грасис один гол для наших сквитал, но лиепайчанам не удалось переломить игру. Место в финале второй лиги чемпионата Латвии заработали даугавпилсская команда "ЛДз Карго/ДФА" и рижская команда "Монархс/Фламинко", которая заняла 1-е место в группе А второго этапа. Команда "Супернова", игравшая в зоне "Курземе/Земгале", в этой группе заняла 2-е место.