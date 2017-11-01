ЛФФ готова дать до миллиона евро

Ключевые слова футбол | манеж | строительство

Правление Латвийской федерации футбола концептуально поддержало задумку о строительстве футбольного холла в Лиепае, выразив готовность участвовать в реализации проекта с суммой до 1 миллиона евро.

"Правление ЛФФ одобрительно оценивает задумку укрепить богатый традициями футбол Лиепаи и ее региона столь необходимым холлом, который в городе и регионе откроет новые возможности для тренировок и развития футбола. С приближением столетия Латвии подобный вклад мог бы укрепить нынешние позиции молодежного футбола Латвии и способствовал бы перспективам долгосрочного роста. Концептуальная поддержка правления ЛФФ предусматривает готовность в ближайшие годы принять участие в осуществлении проекта с софинансированием в размере до 1 миллиона евро. Размер возможной финансовой помощи будет уточнен в ходе дальнейшего сотрудничества с самоуправлением города Лиепаи и после изучения спецификаций проекта", – говорится в распространенном ЛФФ заявлении.

Президент футбольного клуба "Лиепая/Мого", член правления ЛФФ и депутат Лиепайской думы Марис Верпаковский пояснил корреспонденту газеты, что дальнейшие шаги в продвижении проекта – поиски поддержки в Министерстве образования и науки, а также в Лиепайской думе. Верпаковский надеется, что в четверг поддерживающее письмо федерации удастся представить также в ответственный комитет Лиепайской думы, и как только документ станет физически доступным, его нужно представить и в министерство.

"Радует то, что небольшими шагами мы продвигаемся вперед. Следующий шаг – заручиться поддержкой самоуправления и министерства. Будет разработана программа поддержки инфраструктуры нового элитного футбола. В настоящее время она еще в процессе становления, но на переговорах отмечалось, что федерация в финансировании этого проекта может участвовать с 20 – 30 процентами от необходимой суммы. Если все решения о поддержке будут положительными и в следующем году можно будет приступить к делу, тогда, наверное, холл может быть построен до 2020 года. Быстрее его будет трудно завершить", – сказал М.Верпаковский.

В продвижении вышеупомянутого проекта участвуют и Лиепайский олимпийский центр, и Марис, как представитель трех разных организаций, и председатель Лиепайской думы Улдис Сескс, и его заместитель Гунар Ансиньш, который играет большую роль в сотрудничестве с правительством.

Президент ЛФФ Гунтис Индриксонс вчера подтвердил правлению свою ранее выраженную готовность уйти с должности, подав заявление с решением отказаться от выполнения своих обязанностей на следующем съезде ЛФФ 27 апреля 2018 года. Правление приняло заявление Гунтиса Индриксонса и позднее огласит порядок подачи заявок претендентов на должность.