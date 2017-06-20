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"Лиепае" достались "крестоносцы" Северной Ирландии

Ключевые слова лиепая/мого | футбол | лига европы

Фото: Мартиньш Силис

Противником футбольного клуба "Лиепая" в первом квалификационном туре Евролиги УЕФА по жеребьевке стал клуб Северной Ирландии "Крузейдерс". Первый матч 29 июня состоится в Белфасте, где в 2008 году гостил "Лиепаяс металургс", а ответный матч 6 июля пройдет в Лиепае.

Перед жеребьевкой все 100 участниц первого тура Евролиги были разделены на 10 групп, и количество потенциальных соперников лиепайчан сократилось до пяти команд – "Стьярнан" (Исландия), "Сент-Джонстон" (Шотландия), "Олимпия" (Словения), "Динамо" (Минск, Белоруссия), "Крузейдерс" (Северная Ирландия).

Самый высокий рейтинг в УЕФА из этих команд имеют белорусы (10,975), затем следуют шотландцы (6,535), словенцы (4,625), исландцы (4,175) и северные ирландцы (3,900).

Раз уж в этом списке не было громких названий, то осталось пожелать лиепайчанам получить какой-нибудь из в спортивном отношении сподручных вариантов, например, исландскую команду "Стьярнан" или "Крузейдерс" из Белфаста. Из-за результатов европейских матчей исландцев более обнадеживающим выглядел вариант "Крузейдерс", и, заполучив этот клуб в качестве противника, жеребьевку можно считать очень успешной, так как противником лиепайчан стала номинально слабейшая команда в своей группе.

Начиная с 60-х годов прошлого столетия, "крестоносцы" в каждом десятилетии участвовали в турнирах клубов УЕФА, а в последнее время делают это регулярно, и у команды "Крузейдерс" этот сезон будет седьмым подряд европейским сезоном, а также восьмым за последние девять сезонов.

Больших успехов северные ирландцы не имеют, но в двух из трех предыдущих сезонов противники наших преодолели первый тур, к тому же оба раза превзошли клубы из Балтии.

В составе "Крузейдерс" играют в основном футболисты Северной Ирландии, и в предыдущем сезоне там были только два легионера – ирландский защитник Алан и испанский нападающий Микель Суарес.

Самый плодотворный вклад в нападении вносит 29-летний полузащитник Пол Хитли (в предыдущем сезоне 21 гол) и нападающий Джордан Овенс (20 голов). В свою очередь, защитник Энди Мичел немного играл в составе "Рейнджерс" из Глазго в Шотландской премьер-лиге, а также в рядах других клубов в более низких лигах Шотландии и Англии.

Предыдущий матч "крестоносцы" провели довольно давно – 29 апреля, а сезон премьер-лиги Северной Ирландии обычно стартует в начале августа. Судя о шансах "Лиепаи" на преодоление этого тура, следует вспомнить 2008 год, когда "Металлургс" по сумме двух матчей с 3:1 (1:1 на выезде, 2:0 дома) обыграл команду "Гленторан" из Белфаста. Последняя встреча с представителями британских островов не была успешной, так как в серии послематчевых бросков "Металлург" уступил уэльскому клубу "Престатин Таун".

В наши дни информацию о соперниках можно найти быстро, и она вполне исчерпывающая. Первые признаки свидетельствуют, что "Крузейдерс" играет в характерный для британцев футбол – для своего уровня сравнительно быстрый и физический, с множеством поединков, навесов и ударов по воротам при первой возможности. Игроки обычно обладают очень высокой самооценкой, они борются до конца, независимо от результата. 

Противники латвийских клубов

ЛЧ     "Спартак" – "Астана" (Казахстан)

ЕЛ     "Лиепая" – "Крузейдерс" (Северная Ирландия)

ЕЛ     "Вентспилс" – "Валюр" (Исландия)

ЕЛ     "Елгава" – "Ференцварош" (Венгрия) 

Лиепайчане против британских и ирландских клубов

2001 г.       "Металургс" – "Корк Сити" (Ирландия) 1:0, 2:1      3:1

2008/2009 г.       "Металургс" – "Гленторан" (Северная Ирландия) 2:0, 1:1      3:1

2013/2014 г.       "Металургс" – "Престатин Таун" (Уэльс)       1:2, 2:1      3:3 

Комментарий

Президент ФК "Лиепая/Мого" Марис Верпаковский:
– В целом вполне удачная жеребьевка, но, разумеется, преждевременно радоваться. Все покажет игра на поле, мы готовимся, но в отношении жеребьевки нам попались, наверное,  слабейшие противники. Все будет зависеть от нас, мы не на миг не собираемся расслабляться, будем концентрироваться и все мысли заняты первым туром, командой "Крузейдерс", а потом будем думать дальше. 

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